Россия возобновила авиаудары по Сирии: есть жертва и раненые
Россия возобновила обстрелы по сирийской провинции Идлиб. В результате авиаударов один человек погиб, еще двое – ранены.
Источник:CNN Türk
Боевые самолеты обстреляли пограничные ворота "Бабуль Хава" напротив города Сармада в сирийской провинции Идлиб, которая граничит с районом Рейханли турецкой провинции Хатай.
К слову Турция возобновила авиаудары по районам курдов в Сирии
По подтвержденным данным, в результате авиаударов один мирный житель погиб, двое получили ранения.
Война в Сирии: последние главные события
- В феврале 2020 года войска сирийского диктатора Башара Асада, которого активно поддерживает Владимир Путин, атаковали турецких военных. В результате погибли 36 человек, еще десятки получили ранения.
- 1 марта Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Туркам удалось уничтожить десятки танков, в том числе и российских, и более 2000 бойцов режима Асада, среди которых были и русские.
- 5 марта президенты России и Турции договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Однако объясниться Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану относительно политики в регионе не удалось до сих пор.
- 18 марта 2021 года Министерство обороны Турции заявило о ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии.
Война в Сирии: что следует знать и понимать / инфографика 24 канала
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