Россия возобновила обстрелы по сирийской провинции Идлиб. В результате авиаударов один человек погиб, еще двое – ранены.

Боевые самолеты обстреляли пограничные ворота "Бабуль Хава" напротив города Сармада в сирийской провинции Идлиб, которая граничит с районом Рейханли турецкой провинции Хатай.

К слову Турция возобновила авиаудары по районам курдов в Сирии

По подтвержденным данным, в результате авиаударов один мирный житель погиб, двое получили ранения.

Война в Сирии: последние главные события

В феврале 2020 года войска сирийского диктатора Башара Асада, которого активно поддерживает Владимир Путин, атаковали турецких военных. В результате погибли 36 человек, еще десятки получили ранения.

1 марта Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Туркам удалось уничтожить десятки танков, в том числе и российских, и более 2000 бойцов режима Асада, среди которых были и русские.

5 марта президенты России и Турции договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Однако объясниться Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану относительно политики в регионе не удалось до сих пор.

18 марта 2021 года Министерство обороны Турции заявило о ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии.



Война в Сирии: что следует знать и понимать / инфографика 24 канала