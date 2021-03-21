Турция возобновила авиаудары по северным регионам в Сирии, которые контролируемы отрядами курдов. Это произошло вечером 20 марта.

Соответствующее заявление обнародовали в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Наблюдатели заявили, что Турция нанесла авиаудар на севере провинции Эр-Ракка.

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Что еще известно об авиаударах

Бомбили военные позиции Сирийских демократических сил, в которые входят преимущественно курдские отряды самообороны.

Авианалет турецкого боевого истребителя привел к громким взрывам.

Больше всего их почувствовали в селе Сайда на линии фронта между сирийскими демократическими силами и группировками, поддерживаемыми Турцией.

Пока нет информации о пострадавших или жертвах. Также неизвестно, какие масштабы материального ущерба.

Обратите внимание! Турция впервые за последние 17 месяцев нанесла авиаудары по этим позициям, которые контролируют курды.

Обстрелы с территории Сирии

18 марта в министерстве обороны Турции заявили, что их провинция Килис подверглась обстрелу с территории Сирии. Ракеты прилетели из части страны, где находятся военные России.

Ранее турецкое ведомство обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по населенным пунктам в подконтрольной Анкаре части провинции Алеппо. По данным СМИ, погибло 4 человека.