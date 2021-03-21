Турция возобновила авиаудары по районам курдов в Сирии
Турция возобновила авиаудары по северным регионам в Сирии, которые контролируемы отрядами курдов. Это произошло вечером 20 марта.
Источник:SOHR
Соответствующее заявление обнародовали в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Наблюдатели заявили, что Турция нанесла авиаудар на севере провинции Эр-Ракка.
Читайте также Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору
Что еще известно об авиаударах
- Бомбили военные позиции Сирийских демократических сил, в которые входят преимущественно курдские отряды самообороны.
- Авианалет турецкого боевого истребителя привел к громким взрывам.
- Больше всего их почувствовали в селе Сайда на линии фронта между сирийскими демократическими силами и группировками, поддерживаемыми Турцией.
- Пока нет информации о пострадавших или жертвах. Также неизвестно, какие масштабы материального ущерба.
Обстрелы с территории Сирии
18 марта в министерстве обороны Турции заявили, что их провинция Килис подверглась обстрелу с территории Сирии. Ракеты прилетели из части страны, где находятся военные России.
Ранее турецкое ведомство обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по населенным пунктам в подконтрольной Анкаре части провинции Алеппо. По данным СМИ, погибло 4 человека.
Поделиться новостью