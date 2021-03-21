Туреччина відновила авіаудари по північних регіонах у Сирії, які контрольовані загонами курдів. Це сталося ввечері 20 березня.

Відповідну заяву оприлюднили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі заявили, що Туреччина завдала авіаудару на півночі провінції Ер-Ракка.

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Що ще відомо про авіаудари

Бомбили військові позиції Сирійських демократичних сил, до яких входять переважно курдські загони самооборони.

Авіаналіт турецького бойового винищувача призвів до гучних вибухів.

Найбільше їх відчули у селі Сайда на лінії фронту між Сирійськими демократичними силами та угрупованнями, підтримуваними Туреччиною.

Наразі немає інформації про постраждалих або жертв. Також невідомо, які масштаби матеріальних збитків.

Зверніть увагу! Туреччина вперше за останні 17 місяців нанесла авіаудари по цих позиціях, які контролюють курди.

Обстріли з території Сирії

18 березня у міністерстві оборони Туреччини заявили, що їхня провінція Кіліс зазнала обстрілу з території Сирії. Ракети прилетіли з частини країни, де перебувають військові Росії.

Раніше турецьке відомство звинуватило Сирію у завданні ракетного удару по населених пунктах у підконтрольній Анкарі частині провінції Алеппо. За даними ЗМІ, загинуло 4 людини.