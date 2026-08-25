Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан рассказал 24 Каналу, что российская авиация постепенно теряет свои возможности. Украина уничтожает больше самолетов, чем Россия способна произвести за год.

Россия не успевает компенсировать потери самолетов

Геннадий Хазан отметил, что Россия уже не способна компенсировать потери МиГ-29 за счет нового производства. Москва может использовать только самолеты из старых запасов.

Важно! В ночь на 24 августа 2026 года Силы беспилотных систем атаковали 66 вражеских объектов, уничтожив российский самолет МиГ-29 и четыре радиолокационные станции. Помимо военной техники и баз оккупантов, под ударом оказались логистические мощности компании "Озон" в нескольких регионах России и важный промышленный хаб в Дагестане.

Также проблематична ситуация с Су-34. По разным оценкам, Россия может производить около 19 – 21 самолета в год для боевой авиации. Масштабные потери постепенно создают для Кремля дефицит исправных машин.

МиГ-29 они уже компенсировать не могут, исключительно из старых запасов, потому что они их не производят,

– пояснил авиатор.

Хазан подчеркнул, что каждый сбитый российский самолет имеет значение, особенно если речь идет об исправных машинах, которые используются для нанесения ударов по Украине.

Особое внимание следует уделять российским бомбардировщикам Ту-22М3 и Ту-95. Эти самолеты россияне могут использовать в качестве носителей ядерного оружия в рамках российской ядерной триады, поэтому их уничтожение имеет для России не только военное, но и огромное финансовое значение.

Авиатор о проблемах российской военной авиации: видео

Геннадий Хазан также напомнил, что в 2022 году специально подготовленная группа украинских военных прошла около 600 километров пешком, чтобы уничтожить один российский бомбардировщик. Этот пример демонстрирует, насколько важны такие цели.

Уничтожение даже одного бомбардировщика для России – это эквивалент сотен миллионов потерянных долларов,

– отметил он.

Авиатор подчеркнул, что уничтожение российской авиации важно еще и потому, что речь идет не о старых самолетах, которые просто стоят на хранении и непригодны к полетам.

Это полностью исправные самолеты, которые россияне используют для нанесения ударов по Украине,

– подчеркнул он.

По словам Хазана, чем меньше таких исправных самолетов остается у России, тем сложнее противнику поддерживать интенсивность воздушных ударов по Украине и компенсировать потери новыми машинами.