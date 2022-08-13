Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что ВСУ успешно уничтожают авиацию и пилотов врага.

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Жданов также объяснил, что качественно восполнить потери россия сейчас никак не может. И это огромная проблема для кафиров.

Восстановление такого парка авиации будет составлять не одно десятилетие. Это не так просто и не так быстро возродить такое количество авиации,

– отметил эксперт.

По его словам, есть пока непроверенная информация, что россияне снимают с хранения самолеты МиГ-17 и МиГ-21, находившиеся на вооружении в Советском союзе, а на хранении находятся уже около 50 лет.

"Современный парк машин, таких как СУ-35, СУ-34, по состоянию на данный момент у них заканчивается", – подчеркнул Жданов.

"Что-то, может быть, и заведется"

Военный эксперт также заметил, что россияне могут использовать метод разборки. То есть из 3 – 4 самолетов будут собирать один. Так что-то, возможно, и заведется.

Но это время. Это огромное время и требует огромного персонала, который способен сейчас работать с такими самолетами. Я думаю, что времени у них точно нет, персонал у них вряд ли такой есть. И, фактически, это для самоуспокоения, что мы что-то делаем, но чуть-чуть не успеваем,

– добавил он.

Что произошло в Новофедоровке

Также Жданов озвучил свое мнение по поводу событий в Новофедоровке. По его словам, тамошние взрывы на аэродроме нанес ракетный удар. Он подчеркнул, что это точно не Силы специальных операций, ведь образовавшиеся на местах взрывов воронки не похожи на взрывчатку.

"Нужно было бы закладывать взрывчатку в совсем других местах и меньшее количество. Так что это не ССО точно", – подчеркнул эксперт.

А вот какие именно это были ракеты, Жданову затруднились ответить наверняка. Поэтому он может только предполагать.

Можно предположить, что ATACMS, но нам их еще не передавали. Можно предположить, что это был "Гарпун" – британская ракета. Хотя у нас нет подлинных сведений, способна она поражать цели на суше или нет. Возможно, это был наш "Нептун". Но у него дальность до 200 километров, а там 225 километров от побережья,

– отметил военный эксперт.

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