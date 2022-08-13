Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ЗСУ успішно знищують авіацію і пілотів ворога.

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росіяни можуть розконсервувати старі літаки

Жданов також пояснив, що якісно поповнити втрати росія зараз ніяк не може. І це величезна проблема для окупантів.

Відновлення такого парку авіації буде складати не одне десятиліття. Це не так просто і не так швидко відродити таку кількість авіації,

– зазначив експерт.

За його словами, є поки неперевірена інформація, що росіяни знімають зі зберігання літаки МіГ-17 і МіГ-21, які були на озброєнні в Радянському союзі, а на зберіганні перебувають уже близько 50 років.

"Сучасний парк машин, як-от СУ-35, СУ-34, станом на зараз у них закінчується", – наголосив Жданов.

"Щось, можливо, і заведеться"

Військовий експерт також зауважив, що росіяни можуть використовувати метод розборки. Тобто з 3 – 4 літаків будуть збирати один. Тож щось, можливо, і заведеться.

Але це час. Це величезний час і це потребує величезного персоналу, який здатен зараз працювати з такими літаками. Я думаю, що часу в них точно немає, персонал у них навряд такий є. І, фактично, це для самозаспокоєння, що ми щось робимо, але трохи не встигаємо,

– додав він.

Що сталося у Новофедорівці

Також Жданов озвучив свою думку щодо подій у Новофедорівці. За його словами, тамтешні вибухи на аеродромі спричинив ракетний удар. Він наголосив, що це точно не Сили спеціальних операцій, адже ті вирви, що утворились на місцях вибухів, не схожі на вибухівку.

"Треба було б закладати вибухівку в зовсім інших місцях і меншу кількість. Тож це не ССО точно", – підкреслив експерт.

А ось які саме це були ракети, Жданову важко відповісти напевне. Тому вім може лише припускати.

Можна припустити, що ATACMS, але нам їх ще не передавали. Можна припустити, що це був "Гарпун" – британська ракета. Хоча у нас немає достеменних відомостей, здатна вона вражати цілі на суходолі чи ні. Можливо, це був наш "Нептун". Але у нього дальність до 200 кілометрів, а там 225 кілометрів від узбережжя,

– зазначив військовий експерт.

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