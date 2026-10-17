Авиация сбивает до 60% реактивных "Шахедов": Зеленский рассказал о новых средствах противодействия

Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация сбивает 55 – 60 % российских реактивных "Шахедов". Кроме того, Украина наращивает поставки боеприпасов для истребителей F-16.

Об этом президент Украины сообщил во время беседы с журналистами.

Как Украина сбивает реактивные "Шахеды"?

Одним из самых эффективных средств борьбы с реактивными беспилотниками остается украинская авиация. В настоящее время продолжается наращивание поставок 20-миллиметровых боеприпасов для F-16.

Сейчас у нас это есть. Мы также получили дополнительные контракты, и сейчас я получил подтверждение от партнеров. Боеприпасы должны поступать для F-16, и сегодня именно авиация сбивает 55–60 % всех реактивных "Шахедов". Это удачное решение, оно работает, я благодарю наших ребят. И партнеров, безусловно,

– сказал Зеленский.

В то же время Украина разрабатывает и другие средства противодействия таким целям. В скором времени должны появиться новые решения от партнеров, в частности более дешевые ракеты для перехвата беспилотников. Параллельно уже работают украинские разработки.

Еще одним направлением являются турели для борьбы с воздушными целями. Зеленский сообщил, что их производство уже вышло за рамки единичных образцов и составляет десятки единиц. В дальнейшем Украина планирует наращивать выпуск такого оборудования.

Отдельно Зеленский прокомментировал перспективы поставок Украине ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot на фоне сообщений об отказе Греции передавать такие боеприпасы.

Президент не стал раскрывать подробности переговоров. В то же время в течение последних дней украинская сторона обсуждала с европейскими партнерами возможности формирования пакетов помощи для противовоздушной обороны.

Зеленский выразил уверенность, что переговоры дадут результат, однако конкретные договоренности пообещал раскрыть позже – в той части, о которой можно будет сообщить публично.

Напомним, Украина работает над укреплением собственной противоракетной обороны, в частности развивает сотрудничество по антибаллистической системе "Фрея". В то же время у Киева есть договоренности с Германией о поставках вооружения на 2027–2028 годы.

По словам Владимира Зеленского, эти решения требуют времени, поэтому сейчас Украина рассчитывает получить дополнительный пакет помощи от европейских и других партнеров.