Авиация ВСУ трижды ударила по складам боеприпасов и технике: главное о боях на Юге 11 июня

12 июня 2022 , 01:18
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Источник:

Оперативное командование "Юг"

Наши защитники продолжают уничтожать кафиров, зашедших на Юг Украины. В течение суток 11 июня одна лишь авиация ВСУ трижды нанесла жесткий удар по российским войскам.

Били по складам боеприпасов, а также технике врага. Об этом сообщили в ночной оперативной сводке компоновки "Юг".

В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.
– отметили в сообщении.

Подробнее о ситуации на Юге 11 июня: смотрите видео

Автор: Олександр Марчак