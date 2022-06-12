Авиация ВСУ трижды ударила по складам боеприпасов и технике: главное о боях на Юге 11 июня

Наши защитники продолжают уничтожать кафиров, зашедших на Юг Украины. В течение суток 11 июня одна лишь авиация ВСУ трижды нанесла жесткий удар по российским войскам.

Били по складам боеприпасов, а также технике врага. Об этом сообщили в ночной оперативной сводке компоновки "Юг".

В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

– отметили в сообщении.

Подробнее о ситуации на Юге 11 июня: смотрите видео