Авиация ВСУ трижды ударила по складам боеприпасов и технике: главное о боях на Юге 11 июня
12 июня 2022 , 01:18Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Наши защитники продолжают уничтожать кафиров, зашедших на Юг Украины. В течение суток 11 июня одна лишь авиация ВСУ трижды нанесла жесткий удар по российским войскам.
Били по складам боеприпасов, а также технике врага. Об этом сообщили в ночной оперативной сводке компоновки "Юг".
В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.
– отметили в сообщении.
Подробнее о ситуации на Юге 11 июня: смотрите видео