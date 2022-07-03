Авиация ВСУ уничтожила за день два пункта управления и два склада боеприпасов врага

Украинская авиация активно уничтожает российских оккупантов на всех направлениях. За сутки 2 июля они испепелили 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков.

Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники. В общей сложности они совершили почти 15 вылетов.

К теме ВСУ показали видео, как одним ударом уничтожают вражескую технику стоимостью почти 15 миллионов долларов

Воздушные силы уничтожили много техники россиян

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 2 июля работала фактически по всем направлениям фронта:

в Николаевской,

Запорожский,

Харьковской,

Донецкой,

Луганской областях.

Бойцы совершили почти полтора десятка групповых вылетов. В результате авиаударов украинских бомбардировщиков и штурмовиков оккупанты потеряли:

2 пункта управления,

до 20 боевых бронированных машин,

до 10 танков,

2 полевых склада боеприпасов,

позицию самоходной артиллерийской установки

Стоит прочесть "Адский" вечер для оккупантов: в Минобороны показали мощный удар по врагу

Общие потери России в Украине

С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинским защитникам удалось ликвидировать 35,87 тысячи захватчиков.

Кроме личного состава Россия стремительно теряет технику. В частности, ВСУ уже испепелили:

1582 танка,

3737 боевых бронированных машин,

800 артиллерийских систем,

246 реактивных систем залпового огня,

105 средств противовоздушной обороны,

217 самолетов,

186 вертолетов,

653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,

144 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2614 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

61 единицу специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшее количество потерь оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Будет интересно – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона из Змеиного: видео