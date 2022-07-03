Авиация ВСУ уничтожила за день два пункта управления и два склада боеприпасов врага
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украинская авиация активно уничтожает российских оккупантов на всех направлениях. За сутки 2 июля они испепелили 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков.
Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники. В общей сложности они совершили почти 15 вылетов.
К теме ВСУ показали видео, как одним ударом уничтожают вражескую технику стоимостью почти 15 миллионов долларов
Воздушные силы уничтожили много техники россиян
Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 2 июля работала фактически по всем направлениям фронта:
- в Николаевской,
- Запорожский,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Луганской областях.
Бойцы совершили почти полтора десятка групповых вылетов. В результате авиаударов украинских бомбардировщиков и штурмовиков оккупанты потеряли:
- 2 пункта управления,
- до 20 боевых бронированных машин,
- до 10 танков,
- 2 полевых склада боеприпасов,
- позицию самоходной артиллерийской установки
Стоит прочесть "Адский" вечер для оккупантов: в Минобороны показали мощный удар по врагу
Общие потери России в Украине
С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинским защитникам удалось ликвидировать 35,87 тысячи захватчиков.
Кроме личного состава Россия стремительно теряет технику. В частности, ВСУ уже испепелили:
- 1582 танка,
- 3737 боевых бронированных машин,
- 800 артиллерийских систем,
- 246 реактивных систем залпового огня,
- 105 средств противовоздушной обороны,
- 217 самолетов,
- 186 вертолетов,
- 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,
- 144 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 2614 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 61 единицу специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшее количество потерь оккупанты понесли на Бахмутском направлении.Заметьте! Российские оккупанты паникуют и боятся контрнаступления ВСУ. В частности, на Запорожье более 70 российских солдат сбежали прямо из казармы. К поиску беглецов привлекли даже вертолеты. В то же время командование оккупационной армии также не отстает – солдаты российского 4 батальона задержали своего комбата при попытке побега.
Будет интересно – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона из Змеиного: видео