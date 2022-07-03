Авиация ВСУ уничтожила за день два пункта управления и два склада боеприпасов врага

3 июля 2022 , 00:57
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Воздушные силы ВСУ

Украинская авиация активно уничтожает российских оккупантов на всех направлениях. За сутки 2 июля они испепелили 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков.

Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники. В общей сложности они совершили почти 15 вылетов.

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Воздушные силы уничтожили много техники россиян

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 2 июля работала фактически по всем направлениям фронта:

  • в Николаевской,
  • Запорожский,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Луганской областях.

Бойцы совершили почти полтора десятка групповых вылетов. В результате авиаударов украинских бомбардировщиков и штурмовиков оккупанты потеряли:

  • 2 пункта управления,
  • до 20 боевых бронированных машин,
  • до 10 танков,
  • 2 полевых склада боеприпасов,
  • позицию самоходной артиллерийской установки

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Общие потери России в Украине

С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинским защитникам удалось ликвидировать 35,87 тысячи захватчиков.

Кроме личного состава Россия стремительно теряет технику. В частности, ВСУ уже испепелили:

  • 1582 танка,
  • 3737 боевых бронированных машин,
  • 800 артиллерийских систем,
  • 246 реактивных систем залпового огня,
  • 105 средств противовоздушной обороны,
  • 217 самолетов,
  • 186 вертолетов,
  • 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,
  • 144 крылатые ракеты,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 2614 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 61 единицу специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшее количество потерь оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Заметьте! Российские оккупанты паникуют и боятся контрнаступления ВСУ. В частности, на Запорожье более 70 российских солдат сбежали прямо из казармы. К поиску беглецов привлекли даже вертолеты. В то же время командование оккупационной армии также не отстает – солдаты российского 4 батальона задержали своего комбата при попытке побега.

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Автор: Ольга Котів