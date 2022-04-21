Авиационная угроза: полиция США приказала эвакуировать Капитолий

В среду, 20 апреля, вечером в США объявили об авиационной опасности. В связи с этим полиция приказала срочно эвакуировать Капитолий.

Впоследствии полиция США обнародовала еще один пост. В нем указала, что угрозы сотрудникам Конгресса нет.

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Правоохранители обнаружили подозрительный самолет

Требование освободить Капитолий полицейские объяснили тем, что они "отслеживают самолет, несущий потенциальную угрозу". Сообщения об эвакуации отправили сотрудникам Конгресса.

Впоследствии в твиттере полиция Капитолия рассказала, что всех эвакуировали.

Капитолию ничего не угрожает. Детали потом,

– отметили они.

Впоследствии стало известно, что единственным самолетом в этом районе был борт с членами парашютной команды. Они должны принять участие в праздновании Дня военной благодарности перед домашней игрой национальной сборной против "Arizona Diamondbacks".

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