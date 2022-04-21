Авиационная угроза: полиция США приказала эвакуировать Капитолий
Источник:The Bloomberg
В среду, 20 апреля, вечером в США объявили об авиационной опасности. В связи с этим полиция приказала срочно эвакуировать Капитолий.
Впоследствии полиция США обнародовала еще один пост. В нем указала, что угрозы сотрудникам Конгресса нет.
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Правоохранители обнаружили подозрительный самолет
Требование освободить Капитолий полицейские объяснили тем, что они "отслеживают самолет, несущий потенциальную угрозу". Сообщения об эвакуации отправили сотрудникам Конгресса.
Впоследствии в твиттере полиция Капитолия рассказала, что всех эвакуировали.
Капитолию ничего не угрожает. Детали потом,
– отметили они.
Впоследствии стало известно, что единственным самолетом в этом районе был борт с членами парашютной команды. Они должны принять участие в праздновании Дня военной благодарности перед домашней игрой национальной сборной против "Arizona Diamondbacks".
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