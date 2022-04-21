Згодом поліція США оприлюднила ще один пост. У ньому зазначила, що загрози співробітникам Конгресу немає.

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Правоохоронці виявили підозрілий літак

Вимогу звільнити Капітолій поліцейські пояснили тим, що вони "відстежують літак, який є потенційною загрозою". Тож повідомлення про евакуацію відправили співробітникам Конгресу.

Згодом у твітері поліція Капітолію розповіла, що усіх евакуювали.

Капітолію нічого не загрожує. Деталі згодом,

– зазначили вони.

Згодом стало відомо, що єдиним літаком у цьому районі, був борт з членами парашутної команди. Вони мали б взяти участь у святкуванні Дня воєнної вдячності перед домашньою грою національної збірної проти "Arizona Diamondbacks".

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