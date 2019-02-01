13:34
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Авиационная отрасль в Украине: Омелян рассказал о достижениях и планах

      5 Читати новину українською
      Владимир Омелян
      Владимир Омелян / Getty Images

      Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ближайшее время, кроме 25-миллионного пассажира, в авиационной отрасли также планируют осуществить ряд важных проектов в аэропорту "Борисполь", отдать в концессию украинские аэропорты и наконец подписать договор о едином небе с ЕС.

      Как он рассказал, уже третий год подряд украинская авиация демонстрирует бурный рост, а также можно наблюдать хорошую динамику пассажиропотока. По его убеждению, такие показатели являются свидетельством равной конкуренции и равного подхода ко всем участникам рынка, пишет УНИАН.

      Читайте также: "Летать нельзя ждать": что Украине мешает запустить национальный лоукост

      В целом все показатели в транспортной отрасли удвоились по сравнению с показателями 2013-2014 годов. Это, соответственно, произошло и в авиации. По итогам 2018 года, мы перевезли около 48 тысяч тонн грузов. В течение ближайших двух лет мы эту цифру можем легко удвоить, то есть достичь 100 тысяч тонн, но у нас нет соответствующих мощностей,
      – отметил он.

      Относительно планов на 2019 год, то Украина готовится встретить 25-миллионного пассажира и запустить ряд проектов в аэропорту "Борисполь".

      "Прежде всего, это долгожданное завершение строительства паркинга – сейчас работы находятся на завершающей стадии, были проблемы с подрядчиком, но все вопросы решены". Также сейчас прилагаем усилия, чтобы на базе аэропорта "Борисполь" построить современный грузовой терминал минимальной мощностью примерно в 100 тысяч тонн в год, чтобы обеспечить бесперебойную доставку всех грузов, которые идут из Азии или ЕС через "Борисполь", – говорит глава Мининфраструктуры.

      Кроме того, в планах отдавать в концессию не только морские порты, но и аэропорты.

      Читайте также: Порошенко заявил о громких планах по железнодорожному сообщению с Европой

      Что такое концессия?
      Это договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

      "Будет базовый государственный аэропорт "Львов" или "Борисполь", и к нему будут присоединены еще два-четыре региональных аэропорта. Должен быть найден международный стратегический инвестор высокого уровня для оперирования этими аэропортами и для привлечения финансирования", – пояснил Омелян.

      Что касается целесообразности отдавать вышеупомянутые аэропорты в концессию, поскольку они демонстрируют хорошие показатели, чиновник отметил, что сейчас Украина, в частности, должна построить новую взлетную полосу в "Борисполе", большой карго-терминал (грузовой терминал), нормальный отель, а это примерно 500 миллионов долларов инвестиций.

      "Должно ли их государство финансировать? Сомневаюсь, что такие средства есть. Мы считаем, что здесь концессия сработает хорошо, получим дополнительные поступления в бюджет за счет привлечения частного капитала", – подчеркнул министр.

      Читайте также: В Украине построят еще один международный аэропорт

      По его словам, полноценный запуск терминала F состоится весной 2019 года и он будет иметь ориентацию на лоукост-сегмент.

      "В целом прирост в прошлом году составил примерно 20%, чуть более 12 миллионов пассажиров, соответственно в этом году должен быть не меньший прирост – 2,5–3 миллиона пассажиров", – добавил чиновник.

      В отношении договора об Открытом небе с ЕС, Омелян утверждает, что сейчас из-за Brexit наблюдается сложная ситуация, поэтому возможны различные ситуации.

      В чем заключается суть договора об Открытом небе с ЕС?
      Он предусматривает объединение авиатранспортных рынков Украины и ЕС. Это будет способствовать более эффективному использованию рынка авиаперевозок и улучшению качества услуг, развитию транзитного потенциала Украины, интегрированию Украины в европейские авиационные структуры и укреплению авторитета страны как авиационной европейского государства. Соглашение о Совместном авиационном пространстве было предварительно подписано в ноябре 2013 года в Вильнюсе. Однако с тех пор его не подписали окончательно все стороны. Причина – отсутствие согласия между Испанией и Великобританией в контексте применения Соглашения к аэропорту Гибралтар (спорная территория между этими двумя государствами).

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Новости Борисполя авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      26
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 127
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 597
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1731
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 417
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Первые фото обновленного Suzuki Vitara попали в СМИ
       27 июля 2018 , 18:45
      Марадона женится на 28-летней бывшей футболистке
       27 июля 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук