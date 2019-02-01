Авиационная отрасль в Украине: Омелян рассказал о достижениях и планах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ближайшее время, кроме 25-миллионного пассажира, в авиационной отрасли также планируют осуществить ряд важных проектов в аэропорту "Борисполь", отдать в концессию украинские аэропорты и наконец подписать договор о едином небе с ЕС.

Как он рассказал, уже третий год подряд украинская авиация демонстрирует бурный рост, а также можно наблюдать хорошую динамику пассажиропотока. По его убеждению, такие показатели являются свидетельством равной конкуренции и равного подхода ко всем участникам рынка, пишет УНИАН.

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В целом все показатели в транспортной отрасли удвоились по сравнению с показателями 2013-2014 годов. Это, соответственно, произошло и в авиации. По итогам 2018 года, мы перевезли около 48 тысяч тонн грузов. В течение ближайших двух лет мы эту цифру можем легко удвоить, то есть достичь 100 тысяч тонн, но у нас нет соответствующих мощностей,

– отметил он.

Относительно планов на 2019 год, то Украина готовится встретить 25-миллионного пассажира и запустить ряд проектов в аэропорту "Борисполь".

"Прежде всего, это долгожданное завершение строительства паркинга – сейчас работы находятся на завершающей стадии, были проблемы с подрядчиком, но все вопросы решены". Также сейчас прилагаем усилия, чтобы на базе аэропорта "Борисполь" построить современный грузовой терминал минимальной мощностью примерно в 100 тысяч тонн в год, чтобы обеспечить бесперебойную доставку всех грузов, которые идут из Азии или ЕС через "Борисполь", – говорит глава Мининфраструктуры.

Кроме того, в планах отдавать в концессию не только морские порты, но и аэропорты.

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Что такое концессия?

Это договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

"Будет базовый государственный аэропорт "Львов" или "Борисполь", и к нему будут присоединены еще два-четыре региональных аэропорта. Должен быть найден международный стратегический инвестор высокого уровня для оперирования этими аэропортами и для привлечения финансирования", – пояснил Омелян.

Что касается целесообразности отдавать вышеупомянутые аэропорты в концессию, поскольку они демонстрируют хорошие показатели, чиновник отметил, что сейчас Украина, в частности, должна построить новую взлетную полосу в "Борисполе", большой карго-терминал (грузовой терминал), нормальный отель, а это примерно 500 миллионов долларов инвестиций.

"Должно ли их государство финансировать? Сомневаюсь, что такие средства есть. Мы считаем, что здесь концессия сработает хорошо, получим дополнительные поступления в бюджет за счет привлечения частного капитала", – подчеркнул министр.

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По его словам, полноценный запуск терминала F состоится весной 2019 года и он будет иметь ориентацию на лоукост-сегмент.

"В целом прирост в прошлом году составил примерно 20%, чуть более 12 миллионов пассажиров, соответственно в этом году должен быть не меньший прирост – 2,5–3 миллиона пассажиров", – добавил чиновник.

В отношении договора об Открытом небе с ЕС, Омелян утверждает, что сейчас из-за Brexit наблюдается сложная ситуация, поэтому возможны различные ситуации.

В чем заключается суть договора об Открытом небе с ЕС?

Он предусматривает объединение авиатранспортных рынков Украины и ЕС. Это будет способствовать более эффективному использованию рынка авиаперевозок и улучшению качества услуг, развитию транзитного потенциала Украины, интегрированию Украины в европейские авиационные структуры и укреплению авторитета страны как авиационной европейского государства. Соглашение о Совместном авиационном пространстве было предварительно подписано в ноябре 2013 года в Вильнюсе. Однако с тех пор его не подписали окончательно все стороны. Причина – отсутствие согласия между Испанией и Великобританией в контексте применения Соглашения к аэропорту Гибралтар (спорная территория между этими двумя государствами).