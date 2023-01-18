Виновник авиакатастрофы в Броварах пока только один

Ужасная трагедия в Броварах. Во время войны погибает верхушка силового ведомства, гражданские, и, что самое страшное, – среди погибших и раненых есть дети, которые в нынешней ситуации на вес золота.

В трагедии виновата Россия

Это горе. Я бы призвала воздержаться от инсинуаций о причинах крушения. Необходимо расследование.

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К тому же делать выводы и искать виновных – бесполезно.

Что бы ни случилось, виновник пока один – путинская Россия. Если бы не Россия, вертолет не летел бы так низко. Если бы не она, министру не нужно было бы лететь на фронт, потому что и самого фронта просто не существовало бы.

Все остальное – пока просто политические спекуляции. Соболезнования родным, здоровье пострадавшим, стойкости врачам, спасающим раненых. И психической стабильности всем нам выдержать столько беды.

Что известно об авиакатастрофе