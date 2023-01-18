Виновник авиакатастрофы в Броварах пока только один
Источник:Татьяна Даниленко
Ужасная трагедия в Броварах. Во время войны погибает верхушка силового ведомства, гражданские, и, что самое страшное, – среди погибших и раненых есть дети, которые в нынешней ситуации на вес золота.
В трагедии виновата Россия
Это горе. Я бы призвала воздержаться от инсинуаций о причинах крушения. Необходимо расследование.
Читайте также До фронта могут даже не доехать: что угрожает российским мобилизованным
К тому же делать выводы и искать виновных – бесполезно.
Что бы ни случилось, виновник пока один – путинская Россия. Если бы не Россия, вертолет не летел бы так низко. Если бы не она, министру не нужно было бы лететь на фронт, потому что и самого фронта просто не существовало бы.
Все остальное – пока просто политические спекуляции. Соболезнования родным, здоровье пострадавшим, стойкости врачам, спасающим раненых. И психической стабильности всем нам выдержать столько беды.
Что известно об авиакатастрофе
- Около 8 часов утра 18 января на улице Петлюры в Броварах упал вертолет. На месте происшествия вспыхнул пожар. В результате авиакатастрофы разрушений получил детский сад.
- К сожалению, по меньшей мере 14 человек погибли, а 25 – пострадали. Среди жертв есть ребенок, а также руководство Министерства внутренних дел – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- По данным СБУ, первой версией причины трагедии является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Также правоохранители рассматривают вероятность неисправности вертолета и диверсию.