В Южной Корее разбился военный самолет: на борту было 4 человека

В Южной Корее 29 мая произошла авиакатастрофа. На юго-востоке страны разбился военный самолет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

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Что известно об авиакатастрофе в Южной Корее

По данным агентства, авария произошла в южнокорейском городе Пхохан в горной местности. В пожарной службе отметили, что самолет упал в 13:52 по местному времени (07:52 по киевскому времени).

Впоследствии стало известно, что воздушное судно принадлежало военно-морским силам Южной Кореи. Это был морской патрульный самолет P-3, который вылетел на учения с авиабазы.

По словам очевидцев, возле места падения самолета виден дым. На месте уже работают пожарные и спасатели.

Предварительно известно, что на борту находились 4 человека. Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы, а также какова судьба экипажа самолета.

В ВМС Южной Кореи подтвердили, что расследуют авиакатастрофу и сообщат о дальнейших результатах позже.