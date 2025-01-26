Месяц после авиакатастрофы в Казахстане: как Россия подставляет партнеров

Прошел месяц, как Россия сбила азербайджанский гражданский самолет, выполнявший рейс "Баку – Грозный". Что имеем по состоянию на сейчас?

Как россияне выбесили Казахстан и оскорбили Азербайджан

В ситуации с преступлением, повлекшим гибель десятков людей, россияне проявили максимум упрямства и весь набор худших качеств. В общем, сделали все как всегда. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Казалось бы, зачем, ведь все очевидно. Более того, говорится об Азербайджане, который не является врагом для Москвы. Видимо, природа берет свое.

Несколько дней после инцидента в азербайджанских медиа подконтрольные России идиоты разгоняли версию об "украинском дроне", "кислородном баллоне" и прочую дичь. В эти дни Ильхам Алиев ждал признаков здравого смысла от Владимира Путина. Но случилось как в известном фильме: "Ждала-ждала, пока не дождалась".

Путин начал юлить, вину не признал, адекватных извинений не принес. Более того, россияне продолжили закапываться.

10 дней назад в российских медиа начали якобы разгонять запись расшифровки с "черного ящика" для создания версии "не все так однозначно" и дискредитации результатов расследования на опережение. 16 января эту липу опровергли представители комиссии министерства транспорта Казахстана, которая ведет расследование.

Однако россияне не успокоились, чем выбесили Казахстан и, похоже, серьезно обидели Азербайджан. На что они получили в ответ.

Азербайджан показывает зубы

Во-первых, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что записи полностью расшифрованы, ничего не повреждено, расшифровки есть у всех сторон, в частности – России. Он отметил, что слитая в сеть запись содержит переговоры на земле и с землей. То есть этот материал был только у россиян, они и организовали вброс. А если это не слив из материалов следствия – то нет никакой разницы, что там бродит по интернету. Эту цитату обильно разогнали азербайджанские медиа, в частности "БакуТБ" (запомним).

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Во-вторых, издание "Калибер.Аз", не стесняясь в выражениях, разложило всю картину в деталях. По их данным, воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1". Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, как стало известно, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном. Следствие в России установило не только лицо, которое открыло огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ. Более того, редакции уже известны имена и звания этих людей, и они обязательно поделятся этой информацией с читателями в нужное время.

"Калибер.Аз" провел параллель: когда Азербайджан сбил российский вертолет, Алиев попросил прощения, а все компенсации были выплачены. "Алиев вел себя по-мужски". Из чего ясно следует: а "бункерная крыса" – не по-мужски.

Ну, и в-третьих, не вишенка, а целый ананас на торте. Канал "БакуТБ", который транслирует более чем официальную позицию, не только разоблачил российские вбросы, но и в науку сделал сюжет на фоне "Русского дома" в Баку. На протяжении всего сюжета журналистка разоблачает и называет последними словами этот гадюшник, "рассадник шпионажа и разжигания межнациональной розни в Азербайджане" (цитата). Вот так.

Зачем Путин демонстрирует такое явное неуважение к Алиеву – рационально объяснить сложно. Может, завидует?

Россия пытается унизить Азербайджан на глазах всего мира, хоть давно могла бы решить ситуацию. Дело точно не в деньгах на компенсацию. Просто это привычка не по-человечески относиться даже к партнерам, а также демонстрация имперского высокомерия.