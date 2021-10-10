Авиакатастрофа с парашютистами в Татарстане: назвали вероятную причину трагедии

Крушение самолета с парашютистами в Татарстане унесла жизни 16 человек. По предварительной информации, привести к трагедии мог отказ одного из двигателей. Об этом перед аварией сообщил пилот.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на президента Татарстана Рустама Минниханова. Он заверил, что причина падения – техническая.

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Пилоты сообщили об отказе левого двигателя

Пилоты пытались посадить самолет как можно дальше от жилых домов.

В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку,

– заявил Минниханов.

В катастрофе погибли 16 человек

Отметим, что на борту были парашютисты и члены экипажа. Катастрофа унесла 16 жизней, погибли двое пилотов. Еще 6 травмированных попали в больницы, некоторых из пострадавших доставали из-под обломков спасатели.

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Самолет совершил жесткую посадку вскоре после взлета в Мензелинске – всего в нескольких километрах от аэродрома. Очевидцы говорят, перед крушением L-410 летел очень низко. После этого самолет упал и задымился.