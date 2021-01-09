В Индонезии пропал с радаров и разбился самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air. Посольство Украины проверяет, были ли среди пассажиров украинцы.

Были ли в разбившемся самолете в Индонезии, украинцы

Пока неизвестно, были ли в самолете, который исчез с радаров в Индонезии 9 января, иностранцы. Однако дипломаты пытаются узнать об этом, написал в твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Он отметил, что индонезийские власти сообщили о потерянойа связи с самолетом местных авиалиний рейса SJ182 вблизи Джакарты.

Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинском среди пассажиров,

– отметил Николенко.

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air авиадиспетчеры потеряли связь через несколько минут после вылета.

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