Авиакатастрофа самолета в Индонезии: посольство проверяет, были ли на борту украинцы
В Индонезии пропал с радаров и разбился самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air. Посольство Украины проверяет, были ли среди пассажиров украинцы.
Были ли в разбившемся самолете в Индонезии, украинцы
Пока неизвестно, были ли в самолете, который исчез с радаров в Индонезии 9 января, иностранцы. Однако дипломаты пытаются узнать об этом, написал в твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко.
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Он отметил, что индонезийские власти сообщили о потерянойа связи с самолетом местных авиалиний рейса SJ182 вблизи Джакарты.
Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинском среди пассажиров,
– отметил Николенко.
Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air авиадиспетчеры потеряли связь через несколько минут после вылета.
Авиакатастрофа самолета в Индонезии: коротко
- Самолет Sriwijaya Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в город Понтианак.
- Boeing поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость начали резко падать.
- В сети писали, что лайнер потерпел крушение. Впоследствии эту информацию подтвердил и министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади.
- По данным FlightRadar24, на борту находилось 62 человека, среди которых 6 – члены экипажа.
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