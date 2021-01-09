В Індонезії зник з радарів та розбився літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air. Посольство України перевіряє, чи були серед пасажирів українці.

Чи були у літаку, що розбився в Індонезії, українці

Наразі невідомо, чи були у літаку, який зник з радарів в Індонезії 9 січня, іноземці. Однак дипломати намагаються дізнатися про це, написав у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Він зазначив, що індонезійська влада повідомила про втрачений зв'язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182 поблизу Джакарти.

Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів,

– зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air авіадиспетчери втратили зв'язок через кілька хвилин після вильоту.

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