Авіакатастрофа літака в Індонезії: посольство перевіряє, чи були на борту українці
В Індонезії зник з радарів та розбився літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air. Посольство України перевіряє, чи були серед пасажирів українці.
Чи були у літаку, що розбився в Індонезії, українці
Наразі невідомо, чи були у літаку, який зник з радарів в Індонезії 9 січня, іноземці. Однак дипломати намагаються дізнатися про це, написав у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Він зазначив, що індонезійська влада повідомила про втрачений зв'язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182 поблизу Джакарти.
Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів,
– зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air авіадиспетчери втратили зв'язок через кілька хвилин після вильоту.
Авіакатастрофа літака в Індонезії: коротко
- Літак Sriwijaya Air виконував внутрішній рейс з Джакарти до міста Понтіанак.
- Boeing піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість почали різко падати.
- У мережі писали, що лайнер зазнав катастрофи. Згодом цю інформацію підтвердив і міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді.
- За даними FlightRadar24, на борту перебувало 65 людей, серед яких 12 – члени екіпажу.
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