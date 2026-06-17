Авиакатастрофа самолета Су-24М: правоохранительные органы изъяли "черный ящик"
ГБР расследует обстоятельства авиакатастрофы самолета Су-24М в Хмельницкой области. В результате катастрофы погибли двое военнослужащих.
Подробности сообщили в Государственном бюро расследований.
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Что известно об инциденте?
По предварительной информации, авиакатастрофа произошла 16 июня 2026 года около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов области. Установлено, что полет выполнялся в соответствии с боевым распоряжением.
В результате падения самолета погибли двое военнослужащих. Один из погибших военных был мобилизован 24 февраля 2022 года в числе первых добровольцев, другой выбрал профессию военного еще в 2019 году.
Государственное бюро расследований выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников.
Сразу после поступления сообщения об авиакатастрофе на место происшествия выехала оперативно-следственная группа в составе специалистов Центрального аппарата и ТУ Хмельницкого.
Устанавливаются все обстоятельства полёта, техническое состояние воздушного судна и причины катастрофы.
По результатам осмотра места происшествия изъят так называемый "черный ящик" для дальнейшего проведения экспертизы,
– говорится в сообщении ДБР.
Там также уточнили, что следователи изымают бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую служебную, в частности разрешительную документацию для проведения полетов.
Важно! Предварительно инцидент квалифицируют по части 2 статьи 416 УКУ. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия.
Отметим, что в сети писали, что в тот вечер местные услышали мощный взрыв. Падение произошло на границе Шепетовского-Полонского района.
В воздушных силах подтвердили, что самолет Су-24М принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.