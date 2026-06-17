Подробиці розповіли в Державному бюро розслідувань.

До теми У Повітряних силах назвали прізвища пілотів, які загинули, виконуючи завдання на Хмельниччині

Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів на Хмельниччині. Встановлено, що пілоти виконували політ згідно з бойовим розпорядженням.

Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, інший обрав професію військового ще у 2019 році.

Державне бюро розслідувань висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

Відразу після повідомлення про авіатрощу на місце події вирушила оперативно-слідча група у складі фахівців Центрального апарату та ТУ Хмельницького.

Встановлюються всі обставини польоту, технічний стан повітряного судна та причини катастрофи.

За результатами огляду місця події вилучено так званий "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Там також уточнили, що слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.

Важливо! Попередньо, інцидент кваліфікують за частиною 2 статті 416 ККУ. Мовиться про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Зазначимо: у мережі писали, що того вечора місцеві почули потужний вибух. Падіння сталося на межі Шепетівського-Полонського району.

У Повітряних силах підтвердили, що літак Су-24М належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.