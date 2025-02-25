В Судане военный самолет разбился возле жилых домов, есть много погибших: шокирующее видео

В Судане 25 февраля в окрестностях Хартума разбился военный самолет. В результате этого погибли несколько офицеров и гражданских лиц.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Agency и NDTV. В сети также распространили видео с места авиакатастрофы.

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Какие последствия авиакатастрофы в Судане

В заявлении, обнародованном 25 февраля вечером, суданская армия, которая находится в состоянии войны с военизированными Силами быстрой поддержки с апреля 2023 года, заявила, что военный самолет разбился во время взлета с авиабазы. В результате этого погибли по меньшей мере 45 человек.

Пострадавшие граждане были доставлены в больницу, а пожарным удалось локализовать огонь на месте аварии.

Авиакатастрофа в Судане 25 февраля: смотрите видео

До этого источник в суданской армии сообщил AFP, что причиной катастрофы самолета "Антонов" стала техническая неисправность.

Катастрофа произошла вблизи авиабазы Вади Сейдна – одного из крупнейших военных центров армии в Омдурмане, что является частью большого Хартума.

Комитет сопротивления Карари, который является частью сети волонтеров, которые координируют помощь по всему Судану, сообщил, что 10 тел и несколько раненых были доставлены в больницу Аль-Нао в Омдурмане.

Очевидцы рассказывали о повреждении нескольких домов в районе, где упал самолет. Жители Омдурмана сообщили о громком взрыве в результате аварии, который также вызвал отключение электроэнергии в нескольких окрестных районах. Свидетель сказал, что самолет летел на юг, когда он разбился возле базы.

Инцидент произошел через день после того, как военизированные Силы быстрой поддержки взяли на себя ответственность за сбитие истребителя в Ньяле, столице Южного Дарфура.

В заявлении, направленном СМИ, Силы быстрой поддержки заявили, что сбили самолет российского производства Ильюшин рано утром в понедельник, утверждая, что самолет был уничтожен вместе с экипажем на борту.