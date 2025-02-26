Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Agency та NDTV. У мережі також поширили відео з місця авіатрощі.

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Які наслідки авіакатастрофи у Судані

У заяві, оприлюдненій 25 лютого ввечері, суданська армія, яка перебуває у стані війни з воєнізованими Силами швидкої підтримки з квітня 2023 року, заявила, що військовий літак розбився під час зльоту з авіабази. Внаслідок цього загинули щонайменше 10 осіб.

Деякі ЗМІ пишуть про 19 жертв через авіакатастрофу у Судані.

Постраждалих громадян було доставлено в лікарню, а пожежникам вдалося локалізувати вогонь на місці аварії.

Авіакатастрофа у Судані 25 лютого: дивіться відео

До цього джерело в суданській армії повідомило AFP, що причиною катастрофи літака "Антонов" стала технічна несправність.

Катастрофа сталася поблизу авіабази Ваді Сейдна – одного з найбільших військових центрів армії в Омдурмані, що є частиною великого Хартума.

Комітет опору Карарі, який є частиною мережі волонтерів, які координують допомогу по всьому Судану, повідомив, що 10 тіл і кілька поранених були доставлені в лікарню Аль-Нао в Омдурмані.

Очевидці розповідали про пошкодження кількох будинків у районі, де впав літак. Жителі Омдурмана повідомили про гучний вибух внаслідок аварії, який також спричинив відключення електроенергії в кількох навколишніх районах. Свідок сказав, що літак летів на південь, коли він розбився біля бази.

Інцидент стався через день після того, як воєнізовані Сили швидкої підтримки взяли на себе відповідальність за збиття винищувача в Ньялі, столиці Південного Дарфуру.

У заяві, надісланій ЗМІ, Сили швидкої підтримки заявили, що збили літак російського виробництва Ільюшин рано вранці в понеділок, стверджуючи, що літак був знищений разом з екіпажем на борту.