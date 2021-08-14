Авиакатастрофа в Турции: на борту самолета находилось 5 военных России, все погибли

В Турции 14 августа разбился пожарный самолет с 9 людьми. В Минобороны России подтвердили, что на борту находились 5 российских военных.

В Минобороны России заявили, что самолет принадлежит им. Российские СМИ написали, что эту информацию им подтвердили в российском ведомстве.

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В Турции разбился самолет России: на борту были их военные

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился в Турции,

– заявили в Минобороны.

Там также подтвердили, что на борту находились:

5 российских военнослужащих;

3 представителя Турции.

На место аварии в Турцию уже отправили комиссию Минобороны России. По неподтвержденным данным, все кто был на борту самолета – погибли.

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