Авиакатастрофа в Турции: на борту самолета находилось 5 военных России, все погибли
14 августа 2021 , 17:11Читати новину українською
Источник:ТАСС
В Турции 14 августа разбился пожарный самолет с 9 людьми. В Минобороны России подтвердили, что на борту находились 5 российских военных.
В Минобороны России заявили, что самолет принадлежит им. Российские СМИ написали, что эту информацию им подтвердили в российском ведомстве.
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В Турции разбился самолет России: на борту были их военные
Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился в Турции,
– заявили в Минобороны.
Там также подтвердили, что на борту находились:
- 5 российских военнослужащих;
- 3 представителя Турции.
На место аварии в Турцию уже отправили комиссию Минобороны России. По неподтвержденным данным, все кто был на борту самолета – погибли.
Коротко об авиатроще в Турции
- 14 августа в Турции разбился пожарный самолет. Трагедия произошла в городе Кахраманмараш на юге Турции.
- Предварительно сообщали, что на место аварии уже направили поисково-спасательные группы.
- Турецкая сторона подтвердила, что самолет был арендован у России. Его 14 августа субботу самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве.
- Предварительно турцецкие СМИ написали, что с самолетом потеряли связь. СМИ предварительно предполагают, что самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.