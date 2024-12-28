Авиакатастрофа в Актау: Путин извинился перед лидером Азербайджана, но не за сбитый самолет

Путин позвонил президенту Азербайджана Алиеву и обсудил с ним падение самолета компании AZAL. Он извинился, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Российский лидер сам позвонил Алиеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также "Ждем результатов расследования": в Кремле прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане

О чем говорили Путин и Алиев

Как заявляют в Кремле, Путин извинился перед Алиевым, что "инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России". То есть Путин прямо не признал, что именно российские силы ПВО сбили его.

Самопровозглашенный президент России цинично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

Лидеры вспомнили, что в тот день украинские беспилотники якобы атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ. Мол, поэтому российские ПВО и работали в районе.

Сейчас Россия, Казахстан и Азербайджан совместно расследуют детали аварии самолета в Грозном и возле Актау.

Напомним, Турция также присоединится к расследованию авиакатастрофы. Она уже направила делегацию из 8 человек в Казахстан.