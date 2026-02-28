Спасали деньги, а не людей: в Боливии разбился самолет с миллионами банкнот, известно о погибших

В Боливии вблизи столицы страны разбился военно-транспортный самолет, перевозивший только что напечатанные банкноты. По меньшей мере 20 человек погибли, а рассыпанные после аварии купюры вызвали хаос на месте катастрофы.

Для стабилизации ситуации вокруг денег пришлось привлекать силовиков и полицию. Об этом пишет AP.

Что известно об авиакатастрофе, которая произошла в Боливии?

В пятницу, 27 февраля, вблизи Ла-Паса произошла авиакатастрофа военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, который перевозил только что напечатанные боливийские банкноты. Трагедия произошла в районе города Эль-Альто.

По данным пожарной службы, самолет совершил посадку, однако съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в несколько транспортных средств. После столкновения вспыхнул пожар, который спасателям удалось ликвидировать. По официальной информации, по меньшей мере 20 человек погибли, еще около 30 получили ранения. Повреждены по меньшей мере 15 автомобилей. Двое из шести членов экипажа пока считаются пропавшими без вести. Власти пока не уточняют, есть ли среди погибших военнослужащие.

Министр обороны Боливии Марсело Салинас сообщил, что самолет принадлежал Военно-воздушным силам страны и прибыл из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра. На борту перевозили партию новонапечатанных боливийских банкнот. После аварии сотни тысяч купюр рассыпались вокруг места катастрофы.

В соцсетях появились видео с обломками самолета, уничтоженными авто и разбросанными деньгами. Очевидцы бросились собирать банкноты, что существенно осложнило работу экстренных служб. Для стабилизации ситуации власти привлекли более 500 военных и 100 полицейских.

В Боливии разбился самолет с деньгами: смотрите видео

Президент Центрального банка Боливии Давид Эспиноза заявил, что разбросанные банкноты не имеют юридической силы, поскольку они еще не были введены в обращение. Часть наличности уничтожили в присутствии представителей банка. Сумма средств, которые перевозились самолетом, официально не разглашается. На время расследования причин катастрофы полеты в и из аэропорта Эль-Альто временно приостановлены.

