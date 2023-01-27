"Подумала, что это конец": щемящая история спасения мамы с дочерью во время крушения в Броварах

Ирина Бондарчук 18 января привела свою дочь в детский сад "Родничок" в Броварах. Она только успела переодеть ребенка, как на втором этаже ворвалась волна огня.

В настоящее время Ирина вместе со своей дочерью Владой находятся в Киевском ожоговом центре. Женщина рассказала, что при пожаре у ребенка пострадали лицо, ручка и ножка, а у ее мамы – обе ноги.

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Женщина вспоминает, что вышли в садик на несколько минут раньше обычного, потому что дома выключили свет.

Мы пришли в садик, и я начала Владу переодевать, сняла ей комбинезон, обувь, она уже надевала тапочки. И тут мы услышали вертолет. Дочь боится воздушных тревог, она сразу спросила: "Мама, что это?" Я ответила, что сигнала тревоги не было, это наши. Чуть жужжало и стихло, а потом раздался такой отрывистый странный звук и взрыв,

– вспоминает женщина.

После этого Ирина увидела большую волну огня. Она с дочерью упали на пол на пол. На женщине загорелась куртка.

"Я подумала, что все, это конец. Но меня будто какой-то ангел поднял с пола. Я не могла понять, как мне выбраться оттуда, огонь шел из двери, там все горело. И тут я услышала голос воспитательницы, она кричала, чтобы все шли к аварийному выходу", – говорит Ирина.

Женщина подталкивала Власть в сторону группы, из-за нее можно было выбраться из горевшего помещения. В шкафчике в раздевалке у Влады осталась любимая игрушка Винни-Пух. И девочка все время оглядывалась в сторону огня и кричала: "Пух! Пух!" Наверное, потому она и обожгла лицо.

Чудом удалось спастись

Когда мама с дочерью спустились вниз, они увидели воспитательницу, она была вся в крови. Потом они побежали к забору, там были люди, которые помогли Владе перебраться, поскольку мама уже не могла поднять ребенка.

Ирина с трудом помнит, как ей самой удалось преодолеть этот забор, поцарапав все ноги.

Мама Влады вспоминает, что тогда ей показалось, что в сад попала ракета. Она не знала, куда бежать, вдруг сейчас снова начнутся прилеты.

Женщина с трудом нашла свой телефон и набрала мужчину. Она вспоминает, как какой-то мужчина посадил нас в собственную машину и повез в скорую помощь.

Он всю дорогу ехал и сигналил, поэтому благодаря ему мы первыми добрались до больницы. Не помню ни его лица, ни самой машины, но очень благодарна ему за это,

– рассказала Ирина.

В каком состоянии мама с дочерью

Следом за ними в больницу привезли женщину, у которой обгорели волосы, на руках были ожоги, отмечает Ирина. "Она просто лежала, и было непонятно, что с ней, пожалуй, это шок. Потом начали прибывать другие дети с родителями. Нас там перевязали, и мы с мужем уехали в ожоговый центр", – говорит мама Влады.

Сейчас мама и дочь находятся в центре, у девочки ожоги лица, ручки и ножки, у мамы – ожоги обеих ног, в том числе и глубокие. Пока врачи наблюдают за кожей, возможно, потребуется пересадка.

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