Трагедия в небе: в Германии столкнулись два спортивных самолета

В Германии случилась авиакатастрофа с участием двух спортивных самолетов. Из-за этого погибли два человека.

Трагедия произошла у аэродрома Леумниц в городе Гера. Жертвами стали 2 пилотов.

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Детали трагедии

Авиакатастрофа случилась вечером в субботу – 2 спортивных самолета столкнулись в небе. В результате погибли 42-летний и 73-летний пилоты самолетов. Других погибших и пострадавших не было.

После столкновения самолеты упали на открытой территории. На место прибыли пожарные службы. Имущественные убытки в результате трагедии составляют 200 тысяч евро.

Пока причины катастрофы неизвестны. Среди версий – проблемы со здоровьем у одного из пилотов, техническая неисправность или ошибка. Трагедию расследуют.

В США разбился гидросамолет

4 сентября над заливом Мутини в штате Вашингтон в США разбился гидросамолет. Самолет летел из Фрайдей-Гарбор, популярного туристического места на островах Сан-Хуан, в Рентон, южный пригород Сиетла.

В результате катастрофы 1 человек погиб, а еще 9 человек считаются пропавшими без вести. В их числе и ребенок.

На месте трагедии работали четыре корабля береговой охраны, спасательный вертолет и самолет, а также ближайшие спасательные и правоохранительные службы.

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