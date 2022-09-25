Трагедія трапилася біля аеродрому Леумніц у місті Гера. Жертвами стали 2 пілотів.

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Деталі трагедії

Авіакатастрофа трапилася увечері в суботу – 2 спортивні літаки зіткнулися у небі. Унаслідок цього загинули 42-річний та 73-річний пілоти літаків. Інших загиблих та постраждалих не було.

Після зіткнення літаки впали на відкритій території. На місце прибули пожежні служби. Майнові збитки унаслідок трагедії становлять 200 тисяч євро.

Поки що причини катастрофи невідомі. Серед версій – проблеми зі здоров'ям в одного з пілотів, технічна несправність чи помилка. Трагедію розслідують.

У США розбився гідролітак

4 вересня над затокою Мутіні в штаті Вашингтон у США розбився гідролітак. Літак летів із Фрайдей-Гарбор, популярного туристичного місця на островах Сан-Хуан, до Рентона, південного передмістя Сієтла.

Унаслідок катастрофи 1 людина загинула, а ще 9 осіб вважають зниклими безвісти. Серед них і дитина.

На місці трагедії працювали чотири кораблі берегової охорони, рятувальний гелікоптер і літак, а також найближчі рятувальні та правоохоронні служби.

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