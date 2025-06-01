"Прощай, Индия": пост одного из пассажиров Air India привлек внимание сети

В интернете обратили внимание на публикацию британца Джейми Рэй Мика. Перед посадкой на самолет, который вскоре разбился, парень выложил прощальный пост.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на News18.

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Что сказал пассажир самолета перед катастрофой в Индии

Рейс AI171 авиакомпании Air India направлялся из Ахмедабада в Лондон. На борту было 53 гражданина Великобритании.

Джейми выложил видео, в котором много шутит.

Мы в аэропорту, садимся. Прощай, Индия, впереди 10-часовой полет обратно в Лондон.

Он желает счастливой дороги и спокойного возвращения. Теперь эти слова звучат довольно жутко.

Смотрите видео перед вылетом одного из пассажиров самолета, который разбился в Индии

Судя по всему, и Джейми, и мужчина рядом с ним погибли. Как сообщили в полиции, во время катастрофы выжил только один человек. СМИ информируют, что это гражданин Великобритании Вишвош.

Причина катастрофы пока не ясна. Судно упало на жилой квартал, поэтому среди жертв есть не только пассажиры самолета.