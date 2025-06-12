На борту самолета было 53 британца: Стармер отреагировал на авиакатастрофу в Индии

В Британии отреагировали на авиакатастрофу в Индии, которая, предварительно, унесла жизни 53 британцев. Вероятно, погибли все пассажиры самолета.

Погибнуть могли все пассажиры самолета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News18.

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В Лондоне отреагировали на авиакатастрофу в Индии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал авиакатастрофу в Индии. Известно о смерти всех пассажиров самолета, среди которых 53 британца. Самолет совершал рейс в Лондон.

Стармер назвал это событие "ужасным".

Меня постоянно информируют о развитии ситуации, и я думаю о пассажирах и их семьях в это чрезвычайно тревожное время,

– отметил он.

Напомним, на борту самолета, разбившегося в Индии, было 242 человека, в том числе 10 членов экипажа. Сейчас считается, что погибли они все. Кроме британцев на борту самолета было также 169 индийцев, 7 португальцев и 1 канадец. Известно, что самолет упал буквально на общежитие одного из медицинских колледжей.