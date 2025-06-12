Загинути могли усі пасажири літака. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News18.

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У Лондоні відреагували на авіакатастрофу в Індії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував авіакатастрофу в Індії. Наразі відомо про смерть усіх пасажирів літака, серед яких 53 британці. Літак здійснював рейс у Лондон.

Стармер назвав цю подію "жахливою".

Мене постійно інформують про розвиток ситуації, і я думаю про пасажирів та їхні родини в цей надзвичайно тривожний час,

– зазначив він.

Нагадаємо, на борту літака, що розбився в Індії, було 242 людини, зокрема 10 членів екіпажу. Наразі вважається, що загинули вони усі. Окрім британців на борту літака було також 169 індійців, 7 португальців та 1 канадець. Відомо, що літак впав буквально на гуртожиток одного з медичних коледжів.