После ужасной крушения в Южной Корее у еще одного самолета возникла проблема после взлета, – СМИ

29 декабря в Южной Корее произошла ужасная авиакатастрофа самолета авиакомпании Jeju Air, в которой погибло почти 200 человек. Однако только этим инцидентом не обошлось.

У еще одного южнокорейского самолета возникла проблема после взлета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на неназванный источник информационного агентства Yonhap.

Смотрите также Авиакатастрофа в Южной Корее с почти двумя сотнями жертв: все, что известно о трагедии

У второго самолета Jeju Air также возникли проблемы с шасси

Оба самолета принадлежат южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Как у одного, так и второго возникли трудности с шасси.

В издании отметили, что проблема произошла с Boeing 737-800 – аналогичным тому, что потерпел крушение 29 декабря.

К счастью, пилотам второго судна удалось осуществить успешную посадку. Пострадавших не было.

Известно, что пассажирский самолет в понедельник, 30 декабря, совершал рейс из Сеула в Чеджу. Неизвестная проблема с шасси возникла уже после взлета.

Поэтому воздушному судну пришлось возвращаться в аэропорт Кимпо, откуда был осуществлен вылет.

Напомним, что причиной авиакатастрофы 29 декабря в Южной Корее называют неисправность шасси. Самолет дважды пытался сесть в аэропорту: первая попытка была неудачной, поэтому пришлось совершить аварийную посадку. Поговаривают, что якобы один из пассажиров перед авиакатастрофой сообщил своим близким, в крыло самолета врезалась птица.