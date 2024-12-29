Авиакатастрофа в Южной Корее: диспетчеры предупреждали самолёт о риске столкновения с птицами
Южнокорейские авиационные диспетчеры за несколько минут до катастрофы в аэропорту Муан предупредили экипаж о риске столкновения с птицами. Один из выживших членов экипажа вспомнил об этом инциденте.
В аэропорту Муан зафиксирован самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов Южной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Знали ли члены экипажа об опасности
Один из членов экипажа, который выжил, подтвердил факт столкновения после своего спасения. По словам чиновников, пилотов предупреждали о такой опасности.
По данным агентства Yonhap News, аэропорт Муан имеет самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов страны. С 2019 года по август этого года здесь зафиксировано 10 таких случаев, что составляет 0,09% рейсов. Для сравнения, в аэропортах Гимпхо и Чеджу этот показатель значительно ниже - 0,018% и 0,013% соответственно. Повышенный риск в Муане объясняют близостью к полям и прибрежным территориям.
Также отмечается общий рост количества таких инцидентов по всей стране: со 108 в 2019 году до 152 в прошлом году. Эксперты предполагают, что это может быть связано с изменениями климата, которые влияют на поведение перелетных птиц, превращая их в постоянных жителей региона. Время перелетов и виды птиц меняются.
Джеффри Делл, эксперт по расследованию авиационных происшествий, заявил, что "никогда не видел, чтобы столкновение с птицами препятствовало выпуску шасси". Редактор Airline News Джеффри Томас также отметил, что такие инциденты случаются часто, но редко приводят к серьёзным последствиям для самолета.
Что известно об аварии самолёта Boeing 737-800 в Южной Корее
- 29 декабря в 09:07 по местному времени потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока в Муан.
- Предполагают, что причиной авиакатастрофы стала неисправность шасси. СМИ пишут, что самолет дважды пытался совершить посадку в аэропорту. Первая попытка была неудачной, и самолет пошел на аварийную посадку. К сожалению, скорость снизить не удалось, и авиалайнер потерпел крушение.
- Предполагают, что катастрофу вызвало столкновение с птицами, которое повредило шасси.
- На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что выжить удалось всего 2 людям, которые находились в хвостовой части самолета.
- Это авиакатастрофа стала самой смертоносной на территории Южной Кореи. До 29 декабря такой катастрофой была авария самолета Asiana Airlines в Мокпхо в 1993 году. Тогда погибли 66 человек.