Авиакатастрофа в Южной Корее: диспетчеры предупреждали самолёт о риске столкновения с птицами

Южнокорейские авиационные диспетчеры за несколько минут до катастрофы в аэропорту Муан предупредили экипаж о риске столкновения с птицами. Один из выживших членов экипажа вспомнил об этом инциденте.

В аэропорту Муан зафиксирован самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов Южной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Знали ли члены экипажа об опасности

Один из членов экипажа, который выжил, подтвердил факт столкновения после своего спасения. По словам чиновников, пилотов предупреждали о такой опасности.

По данным агентства Yonhap News, аэропорт Муан имеет самый высокий уровень столкновений с птицами среди 14 региональных аэропортов страны. С 2019 года по август этого года здесь зафиксировано 10 таких случаев, что составляет 0,09% рейсов. Для сравнения, в аэропортах Гимпхо и Чеджу этот показатель значительно ниже - 0,018% и 0,013% соответственно. Повышенный риск в Муане объясняют близостью к полям и прибрежным территориям.

Также отмечается общий рост количества таких инцидентов по всей стране: со 108 в 2019 году до 152 в прошлом году. Эксперты предполагают, что это может быть связано с изменениями климата, которые влияют на поведение перелетных птиц, превращая их в постоянных жителей региона. Время перелетов и виды птиц меняются.

Джеффри Делл, эксперт по расследованию авиационных происшествий, заявил, что "никогда не видел, чтобы столкновение с птицами препятствовало выпуску шасси". Редактор Airline News Джеффри Томас также отметил, что такие инциденты случаются часто, но редко приводят к серьёзным последствиям для самолета.

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