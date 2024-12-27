Сразу после катастрофы появилась информация о причастности россиян. Но как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Анатолий Храпчинский, враг может попытаться переложить ответственность на Украину.

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Что могла задумать Россия

В политическом смысле падение самолета некоторые страны могут использовать против Украины. Например, сообщать, что в это время украинские БПЛА якобы находились в воздушном пространстве. Конечно, такое предположение порождает только еще больше вопросов, но россияне умеют манипулировать.

Непонятно, почему тогда авиационное пространство не закрывали, учитывая, что это не обстрел крылатыми ракетами, а беспилотниками, которые курсируют на скоростях до 200 км/ч. Их можно обнаружить и заранее перекрыть небо.

Обратите внимание! Сначала причиной катастрофы называли столкновение со стаей птиц, но повреждения подтверждают попадание российской ракеты "земля – воздух". По данным источников издания Euronews в азербайджанском правительстве, ее выпустили по самолету во время работы по беспилотникам.

Учитывая глубокую озабоченность наших западных партнеров, надо понять, что эту ситуацию могут использована против Украины в негативном аспекте,

– подчеркнул авиаэксперт.

К сожалению, российская пропаганда может откликнуться даже на Западе. Особенно, учитывая заявления Дональда Трампа о запрете использования западного вооружения против России. Это выглядит странно, видя, что российские крылатые ракеты летают по территории Европы, а местные власти их игнорируют.

Заметим, вице-премьер Казахстана заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть ни одну из версий падения самолета. Расследование продолжается, своих версий Россия, Азербайджан не предоставили.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов сказал, что в катастрофе виновата российская ракета. По самолету, скорее всего, выпустили ракету из российского ЗРК "Панцирь С1".