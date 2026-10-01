В России разбился военный вертолет

В России в очередной раз разбился военный летательный аппарат. По предварительным данным, речь идет о вертолете Ми-8.

Все члены экипажа погибли. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Что известно об авиакатастрофе?

В России вечером 1 октября разбился вертолет Ми-8. Падение вертолета произошло в Аннинском районе Воронежской области.

На борту военного вертолета страны-агрессора находились 3 члена экипажа. Все они погибли. В то же время официального подтверждения пока нет.

Напомним, что во вторник, 26 сентября, в России также разбился тяжелый бомбардировщик Ту-95МС. Военный самолет упал через несколько минут после взлета.

На борту находились 7 военнослужащих страны-агрессора. Сообщалось, что 6 из них погибли, еще 1 был госпитализирован.