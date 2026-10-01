Всі члени екіпажу загинули. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про авіакатастрофу?

У Росії ввечері 1 жовтня розбився гелікоптер Ми-8. Падіння вертольоту сталось у Аннинському районі Воронезької області.

На борту військового гвинтокрила країни-агресорки перебували 3 членів екіпажу. Всі вони загинули. Водночас офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 вересня, у Росії також розбився важкий бомбардувальник Ту-95МС. Військовий літак впав за кілька хвилин після того, як злетів.

На борту перебували 7 військовослужбовців країни-агресорки. Повідомляли, що 6 з них загинули, ще 1 був госпіталізований.