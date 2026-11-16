Трамп рассказал, кто виноват в масштабном сбое авиасообщения в США

В пятницу, 13 ноября, в Соединенных Штатах Америки произошел авиаколлапс, поэтому тысячи рейсов были отменены или задержаны. Президент США Дональд Трамп назвал виновного в сложившейся ситуации.

Им оказался Джо Байден. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Что сказал Трамп?

Президент США прокомментировал масштабный сбой в работе авиасообщения. Он заявил, что виновником сложившейся ситуации является Джо Байден, который уже почти два года не является главой государства.

Глава Белого дома заявил о неразумных финансовых расходах своих предшественников. Из-за этого, по его мнению, устаревшая инфраструктура управления полетами пришла в еще больший упадок.

Администрация Байдена стала катастрофой для Федерального управления гражданской авиации (FAA). Все, к чему они прикасались, портилось. Огромные деньги тратились неразумно, из-за чего старая и неисправная система стала еще хуже, чем была до их прихода,

– написал Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его нынешняя правительственная команда уже имеет четкий план и необходимый опыт для полной модернизации диспетчерского контроля. В связи с этим он обратился к законодателям с требованием срочно принять соответствующие бюджетные решения.

Критический сбой произошел во время планового обновления телекоммуникационного оборудования, что вынудило Федеральное управление гражданской авиации на несколько часов приостановить все вылеты. Тысячи запланированных рейсов были отменены или состоялись с длительными задержками. Специалисты исключили версию кибератаки и продолжают анализировать технические причины сбоя связи.

Напомним, что министр транспорта Шон Даффи заявлял, что сбой произошел из-за перегрузка аналоговых каналов технологии TDM. Тогда коммутационные узлы не выдержали резкого потока данных и начали выдавать противоречивую информацию.

Чтобы предотвратить новые сбои, глава транспортного ведомства призвал Конгресс США выделить 50 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на замену устаревших маршрутизаторов и строительство современных цифровых диспетчерских башен.