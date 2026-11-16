Трамп розповів, хто винен у масштабному збої авіасполучення в США

Ним виявився Джо Байден. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

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Що сказав Трамп?

Президент США прокоментував масштабний збій у роботі авіасполучення. Він заявив, що винним у ситуації, що склалась є Джо Байден, який вже майже 2 роки не є главою держави.

Глава Білого дому заявив про нерозумні фінансові витрати попередників. Через це, на його думку, застаріла інфраструктура управління польотами зазнала ще більшого занепаду.

Адміністрація Байдена була катастрофою для Федерального управління цивільної авіації (FAA). Усе, чого вони торкалися, псувалося. Величезні гроші витрачалися нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була до їхнього приходу– написав Дональд Трамп.

Американський лідер підкреслив, що його нинішня урядова команда вже має чіткий план і необхідний досвід для повної модернізації диспетчерського контролю. У зв'язку з цим він звернувся до законодавців із вимогою терміново ухвалити відповідні бюджетні рішення.

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Критичний збій стався під час регламентного оновлення телекомунікаційного обладнання, що змусило Федеральне управління цивільної авіації на кілька годин припинити всі вильоти. Тисячі запланованих перельотів скасували або відбулись із тривалими затримками. Фахівці виключили версію кібератаки та продовжують аналізувати технічні причини відмови зв'язку.

Нагадаємо, що міністр транспорту Шон Даффі казав, що колапс виник через перевантаження аналогових каналів технології TDM. Тоді комутаційні вузли не витримали різкого потоку даних і почали видавати суперечливі відомості.

Для того, аби запобігти новим збоям очільник транспортного відомства закликав Конгрес США виділити 50 мільярдів доларів. Кошти мають спрямувати на заміну застарілих маршрутизаторів та побудову сучасних цифрових диспетчерських веж.