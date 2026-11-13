Погибли четверо военных: в Турции разбился вертолет S-70

12 ноября в турецкой провинции Малатья потерпел крушение военный вертолет S-70. Все четверо военнослужащих, находившихся на борту вертолета, погибли.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в социальной сети X.

Что известно об авиакатастрофе

Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения полета по пока невыясненным обстоятельствам.

В результате катастрофы вертолета типа S-70 в Малатье по пока неустановленной причине погибли четверо наших героических сослуживцев, находившихся на борту,

– заявили в турецком оборонном ведомстве.

Справочно. Sikorsky S-70 Black Hawk – это американский многоцелевой транспортно-десантный вертолет среднего класса. Турция регулярно задействует такие машины для выполнения задач в вооруженных силах, жандармерии, полиции и лесной охране.

По данным информационного агентства DHA, после падения вертолета вспыхнул сильный пожар. Огонь быстро распространился и перекинулся на расположенное рядом здание.

Видеозаписи с места падения, снятые с беспилотника, показали, что вертолет упал в непосредственной близости от жилых домов. Обломки конструкции разлетелись на значительной площади, а очевидцы происшествия сообщили о мощном взрыве в момент удара о землю.

В настоящее время профильные службы проводят расследование для установления точных причин трагедии.

Напомним, что недавно вблизи резиденции Трампа разбился частный самолет, погибли 9 человек.

А на Филиппинах во время учебного полета разбились два военных самолета SF-260, в результате чего погибли четверо пилотов.