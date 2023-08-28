Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что следствие рассматривает несколько версий трагедии. Также она объяснила, проверяли ли после трагедии учебно-боевые самолеты L-39, с участием которых произошла авиакатастрофа, пишет 24 Канал.
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Что известно о проверке самолетов
Татьяна Сапьян ответила на вопрос, используют ли до сих пор самолеты L-39, будет ли их дополнительное обследование.
Что касается проверки непосредственно самих самолетов, я думаю, что командование Воздушных сил принимает на своем уровне определенные решения. В частности, и по поводу проверки. Мы не можем говорить, что все самолеты, на которых учатся наши пилоты, неисправны,
– объяснила советница по коммуникациям.
Татьяна Сапьян отметила, что одна из версий авиакатастрофы – техническая неисправность самолета, однако это не доказано.
ДБР назвало несколько версий аварии
"Сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновение двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно, это то, что мы получили сегодня утром (28 августа – 24 Канал) от следователей", – рассказала Татьяна Сапьян.
По ее словам, следствие рассматривает несколько версий аварии:
- техническая неисправность самолетов;
- ошибка пилотов;
- нарушение при организации полетов.
В ДБР рассказали, что к расследованию привлекут специалистов из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил. Известно, что следователи уже начали проверку.
По данным советницы по коммуникациям ДБР, особое внимание уделят изучению технических состояний самолетов на момент крушения, соблюдению правил подготовки к полетам, также специалисты проведут тщательную проверку черных ящиков.
Авиакатастрофа в Житомирской области: основное
- 26 августа в сети написали, что 25 августа в Житомирской области в результате авиакатастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он служил лётчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабной войны защищал небо Украины, участвовал в воздушной обороне Киева. Пилот неоднократно давал интервью западным СМИ, где призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили трагедию и рассказали, что вместе с "Джусом" погибли два других пилота: майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин. Первый имел более 200 часов налета, второй с 2022 года – более 100 часов боевых полетов, Джус – более 500 часов налета после полномасштабного вторжения.
- Известно, что трагедия с пилотами произошла в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Они находились на боевом задании. К сожалению, L-39 сгорели дотла. Это самолеты чехословацкой фирмы Aero Vodochody, которые еще называют Альбатросами. Их производили до 1999 года.