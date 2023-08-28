Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону розповіла, що слідство розглядає декілька версій трагедії. Також вона пояснила, чи перевіряли після трагедії навчально-бойові літаки L-39, за участі яких трапилась авіакатастрофа, пише 24 Канал.

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Що відомо про перевірку літаків

Тетяна Сапьян відповіла на запитання, чи досі використовують літаки L-39, чи буде їх додаткове обстеження.

Що стосується перевірки безпосередньо самих літаків, я думаю, що командування Повітряних сил ухвалюють на своєму рівні певні рішення. Зокрема, й щодо перевірки. Але ми не можемо говорити, що всі літаки, на яких вчаться наші пілоти, несправні,

– пояснила радниця з комунікацій.

Тетяна Сапьян зазначила, що одна з версій авіакатастрофи – технічна несправність літака, проте це не доведено.

ДБР назвало декілька версій аварії

"Зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо, це те, що ми отримали сьогодні вранці (28 серпня – 24 Канал) від слідчих", – розповіла Тетяна Сапьян.

За її словами, слідство розглядає декілька версій аварії:

технічна несправність літаків;

помилка пілотів;

порушення при організації польотів.

У ДБР розповіли, що до розслідування долучать фахівців з Генштабу ЗСУ та з командування Повітряних сил. Відомо, що слідчі вже почали перевірку.

За даними радниці з комунікацій ДБР, особливу увагу приділять вивченню технічних станів літаків на момент катастрофи, дотримання правил підготовки до польотів, також фахівці проведуть ретельну перевірку чорних ящиків.

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