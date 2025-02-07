"Этого никогда не должно было произойти": Трамп назвал причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной недавней авиакатастрофы возле Вашингтона могла стать "устаревшая" компьютерная система, которую используют диспетчеры воздушного движения в США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Отмечается, что во время смертельной авиакатастрофы столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

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Что стало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне

Во время речи на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии США Дональд Трамп пообещал заменить компьютерную систему.

Мы должны были иметь надлежащий контроль. Мы должны были иметь лучшее оборудование. Мы этого не имеем. У нас устаревшее оборудование,

– сказал он.

По словам президента США, диспетчерские башни были недоукомплектованными и в целом "было сделано много ошибок".

Этого никогда не должно было произойти, но несмотря на это, чрезвычайно, что это произошло. Я думаю, это будет использовано во благо. Думаю, мы все сядем и создадим величественную компьютеризированную систему для всех диспетчерских башен. Абсолютно новую, не собранную из кусков, не устаревшую,

– объяснил политик.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов на обновление "старой сломанной системы" вместо того, чтобы инвестировать в новую. Сейчас президент планирует собраться с лидерами Конгресса, чтобы принять новое законодательство, которое бы обеспечило "лучшую диспетчерскую систему" в США.