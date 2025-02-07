Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Зазначається, що під час смертельної авіатрощі зіткнулись пасажирський літак і військовий гелікоптер.

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Що спричинило авіатрощу в Вашингтоні

Під час промови на Національному молитовному сніданку у Капітолії США Дональд Трамп пообіцяв замінити комп'ютерну систему.

Ми повинні були мати належний контроль. Ми повинні були мати краще обладнання. Ми цього не маємо. У нас застаріле обладнання,

– сказав він.

За словами президента США, диспетчерські вежі були недоукомплектованими та загалом "було зроблено багато помилок".

Цього ніколи не повинно було статись, але попри це, надзвичайно, що це сталося. Я думаю, це буде використано на благо. Думаю, ми всі сядемо і створимо величну комп'ютеризовану систему для всіх диспетчерських веж. Абсолютно нову, не зібрану зі шматків, не застарілу,

– пояснив політик.

Трамп підкреслив, що Сполучені Штати витратили мільярди доларів на оновлення "старої зламаної системи" замість того, щоб інвестувати в нову. Наразі президент планує зібратися з лідерами Конгресу, аби ухвалити нове законодавство, яке б забезпечило "найкращу диспетчерську систему" у США.