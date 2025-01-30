Огненный шар, а затем обломки, которые летят в реку, – очевидцы о катастрофе в Вашингтоне

В США недалеко от Вашингтона пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе и упали в реку. Очевидцы авиакатастрофы рассказали подробности о моменте столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Стоит отметить, что эта авикатастрофа стала крупнейшей в США с 12 ноября 2001 года.

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Очевидцы рассказали об авиакатастрофе в США

По словам очевидца, пассажирский самолет и военный вертолет в момент столкновения были похожи на огненный шар, который упал в реку Потомак.

Я услышал громкий взрыв, я посмотрел налево и увидел только большой огненный шар, а потом обломки, которые падали вниз в сторону реки. И мой сосед воскликнул: "Боже мой, это же самолет!"

– рассказал Рой Бест.

По словам мужчины, обломки "просто упали вниз".

Бест рассказал, что живет в многоквартирном доме в районе Кристал-Сити вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, и поэтому не был удивлен, увидев много воздушного движения в ту ночь.

Мы видим полицейские вертолеты. Мы видим, как военные вертолеты летают туда-сюда к базам, Пентагону, некоторым другим районам. Также есть вертолеты береговой охраны, поэтому воздушное пространство достаточно загружено,

– объяснил он.

Напомним, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций проводят поисково-спасательные работы в реке Потомак после авиакатастрофы. По данным СМИ, спасатели извлекли уже более 30 тел.