Азербайджан готовит международный иск против России из-за сбитого самолета – СМИ

Недавно самолет Азербайджана сбили над территорией России. СМИ пишут, что Азербайджан готовит международный иск против России по этому поводу.

Азербайджан готовится к обращению в международный суд в связи с катастрофой самолета Azerbaijan Airlines, который сбила Россия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на APA.

Смотрите также Команда была из Ростова: что на самом деле могло произойти со сбитым азербайджанским самолетом

Собирают факты и доказательства

Издание отметило, что даже после того, как Министерство транспорта Казахстана обнародовало начальный доклад об аварии самолета, Россия все еще относится к этому предвзято.

Журналисты также написали, что невозможно понять, почему российская сторона не хочет отступить от своей настойчивости после такого ясного доклада, написанного с использованием фактов и доказательств.

Условия Азербайджана и его желание понятны, и они были озвучены на самом высоком уровне. Как уже упоминалось, Азербайджан также имеет части ракет "Панцирь-С", что сбили самолет,

– отметили в издании.

В то же время сохраняется возможность диалога с Россией. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность.