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      Обнародовали видео с места катастрофы МАУ: кадры с высоты птичьего полета

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Getty Images

      Утром, 8 января, украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. В результате авиакатастрофы все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      Видео поисково-спасательной операции обнародовал американский телеканал ABC.

      К теме: Авиакатастрофа МАУ в Иране: реакция украинских чиновников

      На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы самолета.

      К слову, ранее в сети появилось видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ. На нем видно, как самолет резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

      Смотрите видео падения самолета МАУ:

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Авиакатастрофа произошла утром, 8 января. Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Однако уже через два километра упал. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.
      • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 11 человек имели гражданство Украины. Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.
      • Что касается возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.
      • Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключается версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили с официального сайта.

      карта падіння літака МАУ в Ірані місце авіакатастрофи мапа
      Карта падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран авиация МАУ
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