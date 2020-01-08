Обнародовали видео с места катастрофы МАУ: кадры с высоты птичьего полета
Утром, 8 января, украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. В результате авиакатастрофы все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Видео поисково-спасательной операции обнародовал американский телеканал ABC.
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На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы самолета.
К слову, ранее в сети появилось видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ. На нем видно, как самолет резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.
Смотрите видео падения самолета МАУ:
Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране
- Авиакатастрофа произошла утром, 8 января. Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Однако уже через два километра упал. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.
- На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 11 человек имели гражданство Украины. Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.
- Что касается возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.
- Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключается версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили с официального сайта.
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