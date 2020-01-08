Обнародовали видео с места катастрофы МАУ: кадры с высоты птичьего полета

Утром, 8 января, украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. В результате авиакатастрофы все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.