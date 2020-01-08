Оприлюднили відео з місця катастрофи МАУ: кадри з висоти пташиного польоту
Зранку, 8 січня, український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Внаслідок авіакатастрофи усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.
Відео пошуково-рятувальної операції оприлюднив американський телеканал ABC.
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На кадрах видно, як рятувальники розбирають завали літака.
До слова, раніше у мережі з'явилося відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ. На ньому видно як літак різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.
Дивіться відео падіння літака МАУ:
Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Авіакатастрофа сталася зранку, 8 січня. Літак "Міжнародних авіаліній України" вилетів з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Однак вже за два кілометри впав. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.
- На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. 11 людей мали громадянство України. Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.
- Щодо можливих причин катастрофи, то за попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна. Однак точні причини ще належить з’ясувати.
- Посольство України в Ірані спершу заявило, що виключається версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи. Однак потім інформацію про це видалили з офіційного сайту.