22:36
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Оприлюднили відео з місця катастрофи МАУ: кадри з висоти пташиного польоту

      148 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Getty Images

      Зранку, 8 січня, український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Внаслідок авіакатастрофи усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      Відео пошуково-рятувальної операції оприлюднив американський телеканал ABC.

      До теми: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: реакція українських посадовців

      На кадрах видно, як рятувальники розбирають завали літака.

      До слова, раніше у мережі з'явилося відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ. На ньому видно як літак різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.

      Дивіться відео падіння літака МАУ:

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Авіакатастрофа сталася зранку, 8 січня. Літак "Міжнародних авіаліній України" вилетів з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Однак вже за два кілометри впав. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.
      • На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. 11 людей мали громадянство України. Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.
      • Щодо можливих причин катастрофи, то за попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна. Однак точні причини ще належить з’ясувати.
      • Посольство України в Ірані спершу заявило, що виключається версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи. Однак потім інформацію про це видалили з офіційного сайту.
      Чому тюремники РФ по-різному ставляться до наших політв'язнів: інтерв'ю адвоката бранців Кремля
      сьогодні
      6434
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:14 Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців
      Ірина Кошанська 11896
      сьогодні , 21:43 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 363
      сьогодні , 20:01 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 3269
      сьогодні , 17:49 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 29707
      сьогодні , 13:42 "Я буду вранці, мамо": батьки загиблого бортпровідника МАУ розповіли про останню розмову з сином
      Северин Трач 10582
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук