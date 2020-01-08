Оприлюднили відео з місця катастрофи МАУ: кадри з висоти пташиного польоту

Зранку, 8 січня, український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Внаслідок авіакатастрофи усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.