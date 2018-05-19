Авиакатастрофа на Кубе: найден один из черных ящиков

Во время обыска на месте ужасной катастрофы самолета Boeing 737-200, которая произошла на Кубе, обнаружили один из двух бортовых самописцев (черных ящиков).

Об этом заявил министр транспорта Кубы Адель Искьердо, информирует BBC.

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Согласно заявлению кубинских властей, черный ящик находится в хорошем состоянии, в ближайшее время надеются найти второй самописец.

До сих пор причину аварии не установили.

Напомним, 18 мая в аэропорту Гаваны на Кубе при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, лишь четырем из них удалось выжить. Украинцев среди пострадавших и погибших не было.