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Авіакатастрофа на Кубі: знайдено одну із чорних скриньок

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Авіакатастрофа на Кубі: знайдено одну із чорних скриньок
Авіакатастрофа на Кубі: знайдено одну із чорних скриньок / фото із соцмереж

Під час обшуку на місці жахливої катастрофи літака Boeing 737-200, що сталася на Кубі, виявили один із двох бортових самописців (чорних скриньок).

Про це заявив міністр транспорту Куби Адель Іск’єрдо, інформує BBC.

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Згідно із заявою кубинської влади, чорна скринька перебуває в хорошому стані, найближчим часом сподіваються знайти другий самописець.

Досі причину аварії не встановили.

Нагадаємо, 18 травня в аеропорту Гавани на Кубі при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, лише чотирьом з них вдалося вижити. Українців серед постраждалих та загиблих не було.

Теги: Куба авіація
Джерело: 24 Канал
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