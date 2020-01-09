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      Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото

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      Последний рейс: кто из пассажиров погиб на Boeing-737 в Иране / 24 канал

      Студенты, молодожены и ученые. В самолет, унесший жизни, сели пассажиры семи стран. Двое не успели на рейс и спаслись. Рассказываем о судьбе этих людей.

      Говорят, что авиаперелеты являются самым безопасным видом транспортировки. Статистика катастроф говорит о том, что люди могут скорее погибнуть в ДТП, чем в небе, однако авиакатастрофы всегда наводят ужас, погибают одновременно много людей.

      Читать также: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      Вот и пассажиры Boeing-737, который следовал из Тегерана в Киев, занимая места в самолете даже и не думали, что этот рейс для них окажется последним. Они имели планы, радовались и наслаждались жизнью. Большинство из погибших – студенты. Познакомимся с ними.

      С 176 погибших на борту самолета МАУ, 138 летели именно в Канаду. Из них 63 человека имели канадское гражданство, другие имели вид на жительство или студенческие визы (большинство из всех 138 – студенты многих канадских университетов и колледжей).

      Важно! Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ

      Лететь из Ирана в Канаду через Киев очень удобно и наиболее экономно – из Киева дальше летит та же МАУ без пересадок прямым рейсом в Торонто.

      Двое пассажиров не сели на самолет смерти. Накануне авиакатастрофы возле Тегерана правоохранители остановили авто одного из пассажиров этого рейса за превышение скорости, поэтому мужчина не смог попасть на борт воздушного судна. Вот так распорядилась судьба этого человека.

      А Форуг Хадем было 39 лет. Она вовремя села на самолет. Форуг была известным канадским ученым, которая разработала новое лекарство от смертельного паразитарного заболевания – висцерального лейшманиоза.


      Форуг Хадем / Фото с Facebook

      "После напряженного дня в лаборатории я люблю сбросить напряжение, приготовив что-нибудь вкусненькое в огромных количествах. Поэтому мои друзья и семья безусловно получают выгоду от моих увлечений и спонтанных предложений", – шутила госпожа Хадем в одном из интервью, передают BBC.

      Утром 8 января она возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран.

      Захра Нагиби училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях. Девушка готовилась защищать докторскую диссертацию об использовании новых технологий в сельском хозяйстве.


      Захра Нагиби / Фото с Facebook

      Семья Мусави возвращалась в Канаду после каникул в Тегеране.


      Семья Мусави / Фото: Global News

      А это пара компьютерных инженеров из Университета Альберты, Араш Пурзараби и Пуни Горджи. Они поженились в Иране в пятницу и летели домой в Канаду.


      Араш Пурзараби и Пуни Горджи / Фото: Global News

      Ганимат Аждари писала докторскую в Университете Гвельфа (Канада).


      Ганимат Аждари / Фото: Global News

      "Мы не можем поверить, наши сердца разбиты от такой внезапной потери молодой жизни. Она всегда улыбалась, куда бы ни ходила, и всегда делилась своим опытом, знаниями и мощной энергией", – заявили представители международной организации путешественников The ICCA Consortium на своем веб-сайте.

      Очевидно девушка была членом этой организации.

      Жительница Торонто Сьюзан Гольбабапур также погибла в самолете. По словам коллеги, женщина работала агентом по недвижимости. Кроме того, Сьюзан была и персональным тренером по фитнесу.


      Сьюзан Гольбабапур / Фото: Global News

      "Она была добрым и настоящим человеком", – сказала подруга погибшей, передает Global News.

      А жительница Ванкувера Айше Пурхадери и ее 17-летнюю дочь Фатему Пасаванд узнал человек с именем Араш Азрахими, который обслуживал их как клиентов.


      Айше Пурхадери и Фатеме Пасаванд / Фото: Global News

      "Когда я проснулся сегодня и увидел имена, я был шокирован. Невероятно, что их больше нет", – написал владелец этой фотографии.

      Студент Аршия Арбаббарами возвращался в Канаду после проведения каникул с семьей в Иране. Он мечтал быть врачом.


      Арши Арбаббарами / Фото: Global News

      Доктор Шекуфи Чопанненеджад и ее дочери Саба и Сара Саадат также были пассажирами судна.

      Шекуфи была акушером и гинекологом в Медицинской клинике Нортгейт в Эдмонтоне. Ей было около 50 лет. Вместе с ней погибли обе дочери – Сара и Саба. Им было всего 19 и 21 год. В этом мире остался муж Шекуфии и их сын, они не были на борту самолета.


      Шекуфи Чопанненеджад и ее дочери Саба и Сара Саадат / Фото: Global News


      Деларам Дадашнеджад, студентка колледжа / Фото: Global News


      Фатеме Махмуди была студенткой магистратуры в университете Святой Марии в Канаде | Фото: Global News


      Амир Хоссейн Саединия, студент / Фото: Global News

      Гражданин Великобритании Мохаммед Реза Кадхода-Заде, 40 лет, руководил клининговой компанией, друзья и соседи описали его как "тихого, вежливого и милого" мужчину.


      Мохаммед Реза Кадхода-Заде / Фото: Brighton Pictures


      Мохаммед Хоссейн (Даниэль) Сакет и Фатеме (Файе) Казераны / Фото: Global News

      Арвин Мораттаб и Аида Фарзанех в Канаде защитили докторские диссертации. Мужчина был преподавателем кафедры инженерии в школе.


      Арвин Мораттаб и Аида Фарзанех / Фото: Global News

      Еще одни молодожены, гражданин Великобритании, Саид Тахмасеби, 35 лет и Нилоофар Ебрагим праздновали бракосочетание в Иране и возвращались домой.


      Саид Тахмасеби и Нилоофар Ебрагим / Фото: Daily Mail

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      Кто из пассажиров погиб на Boeing-737 в Иране – список

      На самолете были преимущественно иранцы – граждане Персии (так Иран называли до 1935 года), а также граждане Канады, Великобритании, Швеции, Германии, Афганистана и Украины.


      Граждане каких стран погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Редакция 24 канала глубоко сочувствует близким всех погибших людей, которые находились на этом самолете.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Публикации Статьи
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